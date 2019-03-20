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Експерти назвали вагому причину регулярно їсти картоплю
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Дослідження групи вчених з Університету Пердью (США) показало, що фенольні сполуки у свіжій картоплі сприяють регуляції глікемічної реакції завдяки зниженню рівня глюкози в крові. З'єднання, про які йде мова, – це антоціани та хлорогенова кислота.
Свіжа картопля відрізняється вмістом великої кількості згаданих вище сполук – це з'ясувалося під час нового дослідження. Учених цікавило, яку роль відіграють ці з'єднання у процесах перетравлення крохмалю та транспортування глюкози в кишківнику.
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Дослідники аналізували дію речовин в екстрактах фіолетової червоної та білої картоплі. У клінічному випробуванні з'ясувалося, що вживання фіолетової та білої картоплі зменшувало швидкість транспортування глюкози, тобто сприяло зниженню рівня глюкози в крові – цей ефект спостерігався через 30 хвилин і 60 хвилин після їжі. У лабораторному дослідженні було встановлено, що в екстрактах картоплі, яка знижувала рівень глюкози в крові, містилися високі рівні фенольних сполук – антоціанів і хлорогенової кислоти.
Фенольні сполуки у свіжій картоплі та чіпсах дійсно регулюють глікемічну реакцію, сприяючи зниженню рівня цукру в крові, – констатували в результаті автори проекту.
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