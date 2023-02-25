Експерти назвали ТОП 10 найкращих університетів України

Фахівці оцінили понад 30 тисяч вишів зі всього світу, серед яких – 306 з України. Дивіться, який український університет отримав першість, нижче.

У січні 2023 року опублікували новий міжнародний рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities (Webometrics), повідомляє Webometrics.

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Більше, ніж 300 українських вишів потрапили до цього рейтингу. Університети оцінювали за видимістю, прозорістю, та якістю. Ось десятка найкращих університетів України:

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Київський національний університет Тараса Шевченка Сумський державний університет Національний Університет біоресурсів і природокористування України Національний авіаційний університет Харківський національний університет радіоелектроніки Національний технічний університет України "Харківський політехнічний інститут" Львівський національний університет Івана Франка Національний університет "Львівська політехніка" Тернопільський Національний Медичний Університет

Національний університет «Львівська політехніка»

Результати цього дослідження дають двічі – у січні та липні. Загалом оцінювали більш ніж 31 тисячі університетів світу, серед яких 306 – з України.

Webometrics – це найбільший академічний рейтинг вищих навчальних закладів, який кожні шість місяців пропонує незалежний, об’єктивний, безплатний та відкритий рейтинг щодо діяльності університетів з усього світу. Фахівці оцінюють вебсайти, їх дизайн чи зручність використання або популярність їх вмісту за кількістю відвідувань.

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