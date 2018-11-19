Експерти назвали ТОП-10 країн для яскравих пригод

Туристичні експерти назвали десятку країн, поїздки в які можуть закінчитися найяскравішими пригодами у 2019 році.

Найкращою країною для пригод експерти назвали Японію. Це пов'язано із запланованим на 2019 рік Кубком світу з регбі та майбутньою літньою Олімпіадою, яка пройде на островах у 2020 році.

І ще: У Римі ввели жорсткі заборони для туристів

Японія

На другому місці рейтингу розташувався Узбекистан. В країні значно спростили вимоги для в'їзду іноземних мандрівників. Зазначається, що країна пишається своїми архітектурними пам'ятками: так, комплекс Ічан-Кала у Хіві, історичні центри Бухари, Шахрисабза і Самарканда внесені в особливий список ЮНЕСКО.

Узбекистан

Замкнув трійку найкращих для пригод країн Сенегал. Тут тільки-тільки звели аеропорт недалеко від Дакара, завдяки чому в країні розраховують залучити туристів.

Сенегал

У десятку найкращих країн для пригод у 2019 році експерти також віднесли Тайвань – тут розвинений гастротуризм, а також Шрі-Ланку, Йорданію, Ісландію, Ефіопію, Італію і Патагонію. Остання привабить туристів липневим сонячним затемненням, яке звідси буде особливо добре видно.

Читайте також: Віза в Таїланд для українців стала безкоштовною