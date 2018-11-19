Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Експерти назвали ТОП-10 країн для яскравих пригод

  • 41
Японія лідирує у рейтингу - фото 1
Японія лідирує у рейтингу

Туристичні експерти назвали десятку країн, поїздки в які можуть закінчитися найяскравішими пригодами у 2019 році.

Найкращою країною для пригод експерти назвали Японію. Це пов'язано із запланованим на 2019 рік Кубком світу з регбі та майбутньою літньою Олімпіадою, яка пройде на островах у 2020 році.

І ще: У Римі ввели жорсткі заборони для туристів

Японія - фото 289706
Японія

На другому місці рейтингу розташувався Узбекистан. В країні значно спростили вимоги для в'їзду іноземних мандрівників. Зазначається, що країна пишається своїми архітектурними пам'ятками: так, комплекс Ічан-Кала у Хіві, історичні центри Бухари, Шахрисабза і Самарканда внесені в особливий список ЮНЕСКО.

Узбекистан - фото 289704
Узбекистан

Замкнув трійку найкращих для пригод країн Сенегал. Тут тільки-тільки звели аеропорт недалеко від Дакара, завдяки чому в країні розраховують залучити туристів.

Сенегал - фото 289705
Сенегал

У десятку найкращих країн для пригод у 2019 році експерти також віднесли Тайвань – тут розвинений гастротуризм, а також Шрі-Ланку, Йорданію, Ісландію, Ефіопію, Італію і Патагонію. Остання привабить туристів липневим сонячним затемненням, яке звідси буде особливо добре видно.

Читайте також: Віза в Таїланд для українців стала безкоштовною

Джерело: lonelyplanet
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1446
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Подорожі