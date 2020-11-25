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Експерти розповіли, яка собівартість нового iPhone 12
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Одна з улюблених забав користувачів мережі – вивчати собівартість нових смартфонів. Якщо з роздрібною ціною iPhone 12 усе зрозуміло, то експерти вирішили розповісти, у скільки компанії обходяться деталі до смартфона. Відразу ж зауважимо, що мовиться про запчастини. Збірка, промоція та інше – ні.
Отже, вмощуйтеся зручніше. Будемо разом рахувати, скільки ж на нас заробила компанія Apple на новому iPhone 12.
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За даними джерела, яке посилається на звіт Nikkei, собівартість iPhone 12 становить $ 373. При цьому найдорожчим компонентом пристрою є екран OLED – він оцінений у $ 70.
Собівартість iPhone 12 становить 373 долари США
Коротко пройдемося по інших компонентах:
- Процесор Apple A14 Bionic – $ 40;
- Оперативна пам'ять SK Hynix – $ 12,8;
- Флеш-пам'ять виробництва Samsung – $ 19,2;
- Датчик CMOS виробництва Sony – $ 8.
У цілому, більшість компонентів закуповується у південнокорейських компаній.
Треба відзначити, що з роздрібної ціни на собівартість пристрою припадає чи половина, адже потрібно врахувати ще витрати на розробку компонентів, рекламу, маркетинг, логістику і безліч інших аспектів.
Нагадаємо, що у США вартість iPhone 12 наразі стартує з позначки $ 799. В Україні рекомендована ціна на смартфон стартує з позначки у 29 999 гривень (близько 1060 доларів за поточним курсом).
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