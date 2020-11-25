Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Експерти розповіли, яка собівартість нового iPhone 12

  • 40
Найдорожчий компонент iPhone 12 – екран - фото 1
Найдорожчий компонент iPhone 12 – екран

Одна з улюблених забав користувачів мережі – вивчати собівартість нових смартфонів. Якщо з роздрібною ціною iPhone 12 усе зрозуміло, то експерти вирішили розповісти, у скільки компанії обходяться деталі до смартфона. Відразу ж зауважимо, що мовиться про запчастини. Збірка, промоція та інше – ні.

Отже, вмощуйтеся зручніше. Будемо разом рахувати, скільки ж на нас заробила компанія Apple на новому iPhone 12.

Це цікаво: Аналітики розповіли, скільки Apple вдасться зекономити після відмови від процесорів Intel

За даними джерела, яке посилається на звіт Nikkei, собівартість iPhone 12 становить $ 373. При цьому найдорожчим компонентом пристрою є екран OLED – він оцінений у $ 70.

Експерти розповіли, яка собівартість нового iPhone 12 - фото 436509
Собівартість iPhone 12 становить 373 долари США

Коротко пройдемося по інших компонентах:

  • Процесор Apple A14 Bionic – $ 40;
  • Оперативна пам'ять SK Hynix – $ 12,8;
  • Флеш-пам'ять виробництва Samsung – $ 19,2;
  • Датчик CMOS виробництва Sony – $ 8.

У цілому, більшість компонентів закуповується у південнокорейських компаній.

Треба відзначити, що з роздрібної ціни на собівартість пристрою припадає чи половина, адже потрібно врахувати ще витрати на розробку компонентів, рекламу, маркетинг, логістику і безліч інших аспектів.

Нагадаємо, що у США вартість iPhone 12 наразі стартує з позначки $ 799. В Україні рекомендована ціна на смартфон стартує з позначки у 29 999 гривень (близько 1060 доларів за поточним курсом).

Читайте також: Абсолютний рекорд: MacBook Air з процесором M1 набрав понад мільйон балів в AnTuTu

Джерело: ithome
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
  • 15 листопада, 21:53
  • 1822
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2490
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2672462
Загрузка...
Новини