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Експерти назвали найкращий спосіб боротьби з самотністю

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Експерти назвали найкращий спосіб боротьби з самотністю - фото 1

У боротьбі з самотністю допоможе читання. Експерти радять самотнім людям більше приділяти часу книгам.

За словами фахівців, мільйони людей страждають від самотності. Ця проблема знайома не тільки літнім людям, а й молоді у віці від 16 до 24 років. У цій віковій групі скарги на самотність найбільш гострі.

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З'ясувалося, що читання або прослуховування аудіокниг допомагає подолати соціальну ізоляцію. Аудіокниги особливо корисні людям похилого віку. Їм досить складно читати великі обсяги тексту, а у декого поганий зір, тому аудіозаписи – ефективний спосіб отримати інформацію.

Читання найкраще рятує від самотності - фото 290012
Читання найкраще рятує від самотності

У різних державах створюють групи для читання. У них самотні люди збираються разом, щоб читати книги. Подібні колективи дозволяють знайти новий сенс життя. Це допомагає і пацієнтам зі старечим недоумством.

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Джерело: medikforum
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