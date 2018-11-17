Науковці перевірили пам'ять на обличчя та імена

Учасники експерименту в 73% згадали обличчя і в 85% імена незнайомців / Miraman

Фахівці з Йоркського університету перевірили, що краще запам'ятовує людина: обличчя чи імена.

Автори дослідження розробили тест, що дозволяє перевірити пам'ять на обличчя і пам'ять на імена.

І ще: Науковці назвали ще одну вагому причину приймати гарячу ванну

Як відзначили фахівці, люди можуть погано запам'ятовувати імена, але, ймовірно, обличчя запам'ятовують ще гірше. Добровольцям запропонували подивитися фотографії незнайомих людей і прочитати імена під портретами. Далі вчені перевірили, що саме змогли запам'ятати добровольці.

Як з'ясувалося, учасники експерименту в 73% згадали обличчя і в 85% імена. Ускладнивши тест, щоб максимально наблизити його до реального життя, учені додали фотографії одних і тих самих людей, зроблені з різного ракурсу і з різним освітленням. Імена ж були написані різними шрифтами. В цьому випадку точність розпізнавання облич склала всього 64%, а імена згадували у 83% випадків.

Науковці перевірили пам'ять на обличчя та імена

Читайте також: Науковці назвали найгірший рік в історії людства