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Науковці перевірили пам'ять на обличчя та імена

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Учасники експерименту в 73% згадали обличчя і в 85% імена незнайомців - фото 1
Учасники експерименту в 73% згадали обличчя і в 85% імена незнайомців / Miraman

Фахівці з Йоркського університету перевірили, що краще запам'ятовує людина: обличчя чи імена.

Автори дослідження розробили тест, що дозволяє перевірити пам'ять на обличчя і пам'ять на імена.

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Як відзначили фахівці, люди можуть погано запам'ятовувати імена, але, ймовірно, обличчя запам'ятовують ще гірше. Добровольцям запропонували подивитися фотографії незнайомих людей і прочитати імена під портретами. Далі вчені перевірили, що саме змогли запам'ятати добровольці.

Як з'ясувалося, учасники експерименту в 73% згадали обличчя і в 85% імена. Ускладнивши тест, щоб максимально наблизити його до реального життя, учені додали фотографії одних і тих самих людей, зроблені з різного ракурсу і з різним освітленням. Імена ж були написані різними шрифтами. В цьому випадку точність розпізнавання облич склала всього 64%, а імена згадували у 83% випадків.

Науковці перевірили пам'ять на обличчя та імена - фото 289362
Науковці перевірили пам'ять на обличчя та імена

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Джерело: eurekalert
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