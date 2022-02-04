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Експерти назвали найбільш "зелену" криптовалюту у світі

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Не всі криптовалюти негативно впливають на екологію - фото 1
Не всі криптовалюти негативно впливають на екологію

Компанія Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI), що вивчає вплив криптовалют на довкілля, опублікувала цікавий звіт. Він став результатом аналізу вуглецевого сліду блокчейн-протоколів на алгоритмі Proof of Stake (PoS). Дізнайтеся, яка криптовалюта вважається найбільш "зеленою".

Згідно з дослідженням, найнижчі показники споживання електроенергії та викидів вуглецю на рік продемонструвала криптовалюта Polkadot. Крім того, у лідери "зеленого" рейтингу вийшла платформа Solana, яка використовує найменшу кількість енергії під час проведення транзакцій, пише Bloomberg.

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Експерти назвали найбільш 'зелену' криптовалюту у світі - фото 495293

Що ж до Ethereum і Bitcoin, вони засновані на іншому алгоритмі – Proof of Work (PoW). Блокчейни на PoS споживають менш як 0,001% витраченої ними електроенергії. Це означає, що біткойн та "ефір" забруднюють довкілля значно більше. За оцінкою експертів, річне споживання Bitcoin можна порівняти з 8,5 мільйона американських домогосподарств, а Ethereum можна прирівняти до 1,6 мільйона.

Експерти назвали найбільш 'зелену' криптовалюту у світі - фото 495292

Раніше про вуглецевий слід біткойна негативно висловився глава SpaceX і Tesla Ілон Маск. Крім того, восени 2021 року уряд Китаю повністю заборонив видобуток популярної "крипти" в країні, щоправда, з іншої причини.

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