Як повна відмова людства від м'яса вплине на планету: цікаве дослідження

Виробництво м'яса, молока, яєць й інших продуктів тваринного походження пов'язане з виробленням великої кількості парникових газів. Якщо ж перейти на рослинну їжу, щорічні викиди вуглекислого газу на планеті скоротяться на 68%, заявили у Берклі, США.

Учені підрахували, що близько 30% суші використовується для розведення тварин. Тут розташовані пасовища, ферми й інші підприємства. За різними оцінками, на тваринництво припадає від 16% до 33% викидів трьох основних парникових газів: вуглекислого, метану та оксиду азоту.

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Якщо поетапно ліквідувати тваринництво протягом наступних 15 років і відновити рослинність на цих територіях, рівень викидів оксиду азоту скоротиться на дві третини, метану – на третину. Крім того, 800 гігатонн вуглекислого газу буде перетворено на біомасу ґрунтів, лісів і лук.

Дослідники підкреслили, що відмова від продуктів тваринного походження швидко стане помітною у планетарному масштабі та матиме довгостроковий ефект. Вони також закликали скоротити використання викопного палива. Все це в комплексі допоможе запобігти кліматичній катастрофі, вважають вчені.

Утім, відмовитися від тваринництва в такі стислі терміни неможливо з багатьох глобальних причин. Тож поки що це лише теорія, яка може втілитися хіба що у невеликих експериментальних проєктах.

А ви готові уже сьогодні відмовитися від м'яса?

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