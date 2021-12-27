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Рейтинг найдорожчих автомобілів, проданих на аукціонах у 2021 році
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Тиждень тому аукціонний будинок Sotheby's підбив підсумки 2021 року і розповів, що на покупку класичних і колекційних автомобілів його клієнти витратили понад 550 мільйонів доларів. Гайда знайомитися з ТОП 9 найдорожчих автомобілів, проданих з молотка цьогоріч.
Найдорожчим лотом виявився Aston Martin DB4 GT Zagato 1962, проданий в каліфорнійському Монтереї за 9 520 000 доларів. Однак у зведеному рейтингу по інших аукціонних будинках британський спорткар посідає лише третій рядок та відстає від Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione та McLaren F1, пише видання Classic Driver.
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Родстер Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione став другим найдорожчим аукціонним автомобілем 2021 року. Ця машина на торгах Gooding & Co у Пеббл-Біч пішла за 10 840 000 доларів. Незадовго до продажу спорткар відреставрували, він був пофарбований у відповідну історичному періоду триколірну ліврею, оснащений оригінальним двигуном і коробкою передач.
Цікаво, що у 2017 році один із восьми леманівських 250 GT LWB California Spider Competizione продали за 17 990 000 доларів.
Абсолютним рекордсменом 2021 року виявився McLaren F1. Суперкар 1995 продали за 20 465 000 доларів. Автомобіль доставили новим до Японії, де він і провів більшу частину життя. Таку високу ціну можна легко пояснити рідкістю (64 екземпляри), але цей суперкар ще й має мізерний пробіг – лише 390 кілометрів. Машину віддали новому власнику разом з фірмовим набором багажу, документацією, інструментами та годинником TAG Heuer 6000, створеним спеціально для власників F1.
ТОП 9 авто, проданих на аукціонах у 2021 році
- McLaren F1 (20 465 000 $),
- Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione (10 840 000$),
- Aston Martin DB4 GT Zagato 1962 (9 520 000 $),
- 1962 Ferrari 268 SP (7 705 000 $),
- 1966 Ferrari 275 GTB Competizione (7 705 000 $),
- 1955 Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione (7 6921 446 $),
- 2010 McLaren MP4-25A (6 741 384 $),
- 1955 Jaguar D-Type (6 000 000 $),
- 1958 Ferrari 250 GT LWB Berlinetta "Tour de France" (6 000 000 $).
Як бачите, колекціонування автомобілів – дуже вигідна штука. Можливо, колись "горбатий" Запорожець вашого діда теж піде з молотка за шалені гроші.
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