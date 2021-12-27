Усього одна помилка у рекламі обійшлася Ford у 4,5 мільйона доларів

Помилка у рекламних брошурах коштувала концерну Ford 4,5 мільйона австралійських доларів. З жовтня 2020 по квітень 2021 року на офіційному сайті Ford Australia і в дилерських центрах "блакитного овалу" поширювали рекламні буклети, в яких описувалися неіснуючі опції Mustang Mach 1.

Місцева філія Ford визнала свою провину, запропонувала покупцям знижку, безплатне обслуговування протягом трьох років, а також оплатив трек-дні. Про це розповідає видання The Drive.

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В Австралії було продано 700 спорткарів Mustang Mach 1, і всім покупцям було надано знижку від Ford у розмірі 4500 доларів. Крім того, автогігант сплатив трек-дні та гарантував безплатне обслуговування протягом трьох років.

Помилка в брошурах відбулася через неуважність піар-служби – в Австралії Mustang Mach 1 пропонується без адаптивного круїз-контролю, задніх парктроніків, світлодіодних протитуманних фар і диференціала підвищеного тертя. Але з якоїсь причини всі ці опції перераховувалися у рекламних буклетах базового устаткування.

За оцінкою The Drive, врегулювання проблеми обійшлося Ford Australia у 4,5 мільйона доларів. Тобто "блакитний овал" заплатить за помилку у 4,5 раза більше, ніж передбачалося спочатку.

Органи нагляду Австралії врахували позицію Ford і вирішили не накладати на автовиробника великий штраф. За порушення місцевого закону про захист прав споживачів автогігант заплатить всього 53 280 доларів у місцевій валюті.

Представник Ford Australia заявив журналістам, що компанія покращила свої внутрішні процеси, щоб уникнути повторення помилки. Втім, власники Mustang навряд чи почуваються розчарованими, адже ніхто з покупців не повернув оплачений спорткар, хоча спочатку клієнти мали й таку можливість.

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