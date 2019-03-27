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Експерти назвали камеру Huawei P30 Pro найкращою на ринку
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Відразу після презентації нового смартфона Huawei P30 Pro портал DxOMark опублікував детальний огляд його камери. Апарат отримав новий 40-мегапіксельний сенсор SuperSpectrum, 20-мегапіксельний модуль з кутом огляду 120°, 8-мегапіксельний з п'ятикратним оптичним зумом і додатковий TOF-датчик.
Експерти випробували фото- та відеоможливості пристрою у різних умовах і винесли йому вердикт.
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Нагадаємо, що Huawei P30 Pro побудований на базі топового восьмиядерного процесора Kirin 980, виконаного по 7-нм техпроцесу. Він підтримує оновлену технологію GPU Turbo версії 2.1, що забезпечує підвищену продуктивність та зменшене споживання енергії в іграх. Уже шість популярних онлайн-ігор отримали цю функцію: PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, NBA 2K18, Rules of Survive, Arena of Valor і Vainglory. У них реакція відгуку на дотик складає 60 мс, а середня частота кадрів – 58,2 FPS. Модель оснастили пристойним акумулятором на 4200 мАг. Він також підтримує фірмову технологію швидкої зарядки SuperCharge потужністю 40 Вт, що дозволяє поповнити запас акумулятора з нуля до 70% всього за 30 хвилин. Крім того, смартфон отримав двосторонню бездротову зарядку з можливістю заряджати інші пристрої з підтримкою Qi.
Фахівці DxOMark особливо високо оцінили роботу автофокусу і використання зуму при зйомці фото:
- Точна деталізація і великий діапазон наближення
- Хороша експозиція навіть при дуже слабкому освітленні
- Швидкий і точний автофокус
- Хороша деталізація при слабкому освітленні
- Дуже цікаві результати при зйомці зі спалахом
- Точна оцінка глибини і деталізація у портретному режимі
Ідеальними знімки з P30 Pro назвати не можна:
- Неприродна передача кольору неба при зйомці на вулиці
- Трохи обмежений динамічний діапазон може привести до пересвітів
- Помітні артефакти, у тому числі зсув відтінку, втрата різкості і т. д.
- Падіння різкості по кутах при зйомці на середньому наближенні
Стосовно запису відео, найвищі оцінки дісталися автофокусу та стабілізації зображення:
- Дуже хороша стабілізація
- Автофокус швидко реагує на зміну сцени, гарне відстеження об'єктів
- Низький рівень шуму і хороша деталізація при яскравому освітленні, а також у приміщенні
- У більшості випадків хороша цільова експозиція
- Точний баланс білого і хороша передача кольору
Мінуси при зйомці відео:
- Сильний шум при слабкому освітленні
- Нестійкість експозиції та балансу білого
- Різкість "стрибає" між кадрами при зйомці у приміщенні
- Помітні стрибки частоти кадрів при створенні панорам
"Зйомка з зумом сама по собі робить новий Huawei надзвичайно привабливим варіантом для багатьох мобільних фотографів, але камера працює дуже добре і у всіх інших областях. Портретний режим – найкращий з тих, що ми бачили; деталізація фото і рівень шуму чудові на всіх рівнях освітленості; камера також записує високоякісне відео. Є куди рости в плані поліпшення передачі кольору й усунення артефактів, але це відносно незначні недоліки, з якими більшість користувачів зможуть легко впоратися", – йдеться у висновку DxOMark.
За підсумками огляду, камера Huawei P30 Pro отримала 119 балів за фото і 97 – за відео. Середня оцінка смартфона склала 112 балів, що дозволило йому очолити рейтинг мобільних камер від DxOMark.
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