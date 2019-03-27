Експерти назвали камеру Huawei P30 Pro найкращою на ринку

Відразу після презентації нового смартфона Huawei P30 Pro портал DxOMark опублікував детальний огляд його камери. Апарат отримав новий 40-мегапіксельний сенсор SuperSpectrum, 20-мегапіксельний модуль з кутом огляду 120°, 8-мегапіксельний з п'ятикратним оптичним зумом і додатковий TOF-датчик.

Експерти випробували фото- та відеоможливості пристрою у різних умовах і винесли йому вердикт.

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Нагадаємо, що Huawei P30 Pro побудований на базі топового восьмиядерного процесора Kirin 980, виконаного по 7-нм техпроцесу. Він підтримує оновлену технологію GPU Turbo версії 2.1, що забезпечує підвищену продуктивність та зменшене споживання енергії в іграх. Уже шість популярних онлайн-ігор отримали цю функцію: PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, NBA 2K18, Rules of Survive, Arena of Valor і Vainglory. У них реакція відгуку на дотик складає 60 мс, а середня частота кадрів – 58,2 FPS. Модель оснастили пристойним акумулятором на 4200 мАг. Він також підтримує фірмову технологію швидкої зарядки SuperCharge потужністю 40 Вт, що дозволяє поповнити запас акумулятора з нуля до 70% всього за 30 хвилин. Крім того, смартфон отримав двосторонню бездротову зарядку з можливістю заряджати інші пристрої з підтримкою Qi.

Фахівці DxOMark особливо високо оцінили роботу автофокусу і використання зуму при зйомці фото:

Точна деталізація і великий діапазон наближення

Хороша експозиція навіть при дуже слабкому освітленні

Швидкий і точний автофокус

Хороша деталізація при слабкому освітленні

Дуже цікаві результати при зйомці зі спалахом

Точна оцінка глибини і деталізація у портретному режимі

Ідеальними знімки з P30 Pro назвати не можна:

Неприродна передача кольору неба при зйомці на вулиці

Трохи обмежений динамічний діапазон може привести до пересвітів

Помітні артефакти, у тому числі зсув відтінку, втрата різкості і т. д.

Падіння різкості по кутах при зйомці на середньому наближенні

Стосовно запису відео, найвищі оцінки дісталися автофокусу та стабілізації зображення:

Дуже хороша стабілізація

Автофокус швидко реагує на зміну сцени, гарне відстеження об'єктів

Низький рівень шуму і хороша деталізація при яскравому освітленні, а також у приміщенні

У більшості випадків хороша цільова експозиція

Точний баланс білого і хороша передача кольору

Мінуси при зйомці відео:

Сильний шум при слабкому освітленні

Нестійкість експозиції та балансу білого

Різкість "стрибає" між кадрами при зйомці у приміщенні

Помітні стрибки частоти кадрів при створенні панорам

"Зйомка з зумом сама по собі робить новий Huawei надзвичайно привабливим варіантом для багатьох мобільних фотографів, але камера працює дуже добре і у всіх інших областях. Портретний режим – найкращий з тих, що ми бачили; деталізація фото і рівень шуму чудові на всіх рівнях освітленості; камера також записує високоякісне відео. Є куди рости в плані поліпшення передачі кольору й усунення артефактів, але це відносно незначні недоліки, з якими більшість користувачів зможуть легко впоратися", – йдеться у висновку DxOMark.

За підсумками огляду, камера Huawei P30 Pro отримала 119 балів за фото і 97 – за відео. Середня оцінка смартфона склала 112 балів, що дозволило йому очолити рейтинг мобільних камер від DxOMark.

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