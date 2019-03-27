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Експерти назвали камеру Huawei P30 Pro найкращою на ринку

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Камеру Huawei P30 Pro визнали найкращою на ринку - фото 1
Камеру Huawei P30 Pro визнали найкращою на ринку

Відразу після презентації нового смартфона Huawei P30 Pro портал DxOMark опублікував детальний огляд його камери. Апарат отримав новий 40-мегапіксельний сенсор SuperSpectrum, 20-мегапіксельний модуль з кутом огляду 120°, 8-мегапіксельний з п'ятикратним оптичним зумом і додатковий TOF-датчик.

Експерти випробували фото- та відеоможливості пристрою у різних умовах і винесли йому вердикт.

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Нагадаємо, що Huawei P30 Pro побудований на базі топового восьмиядерного процесора Kirin 980, виконаного по 7-нм техпроцесу. Він підтримує оновлену технологію GPU Turbo версії 2.1, що забезпечує підвищену продуктивність та зменшене споживання енергії в іграх. Уже шість популярних онлайн-ігор отримали цю функцію: PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, NBA 2K18, Rules of Survive, Arena of Valor і Vainglory. У них реакція відгуку на дотик складає 60 мс, а середня частота кадрів – 58,2 FPS. Модель оснастили пристойним акумулятором на 4200 мАг. Він також підтримує фірмову технологію швидкої зарядки SuperCharge потужністю 40 Вт, що дозволяє поповнити запас акумулятора з нуля до 70% всього за 30 хвилин. Крім того, смартфон отримав двосторонню бездротову зарядку з можливістю заряджати інші пристрої з підтримкою Qi.

Експерти назвали камеру Huawei P30 Pro найкращою на ринку - фото 317269

Фахівці DxOMark особливо високо оцінили роботу автофокусу і використання зуму при зйомці фото:

  • Точна деталізація і великий діапазон наближення
  • Хороша експозиція навіть при дуже слабкому освітленні
  • Швидкий і точний автофокус
  • Хороша деталізація при слабкому освітленні
  • Дуже цікаві результати при зйомці зі спалахом
  • Точна оцінка глибини і деталізація у портретному режимі

Експерти назвали камеру Huawei P30 Pro найкращою на ринку - фото 317275

Експерти назвали камеру Huawei P30 Pro найкращою на ринку - фото 317273
Експерти назвали камеру Huawei P30 Pro найкращою на ринку - фото 317274

Ідеальними знімки з P30 Pro назвати не можна:

  • Неприродна передача кольору неба при зйомці на вулиці
  • Трохи обмежений динамічний діапазон може привести до пересвітів
  • Помітні артефакти, у тому числі зсув відтінку, втрата різкості і т. д.
  • Падіння різкості по кутах при зйомці на середньому наближенні

Експерти назвали камеру Huawei P30 Pro найкращою на ринку - фото 317270

Стосовно запису відео, найвищі оцінки дісталися автофокусу та стабілізації зображення:

  • Дуже хороша стабілізація
  • Автофокус швидко реагує на зміну сцени, гарне відстеження об'єктів
  • Низький рівень шуму і хороша деталізація при яскравому освітленні, а також у приміщенні
  • У більшості випадків хороша цільова експозиція
  • Точний баланс білого і хороша передача кольору

Експерти назвали камеру Huawei P30 Pro найкращою на ринку - фото 317271

Експерти назвали камеру Huawei P30 Pro найкращою на ринку - фото 317276

Мінуси при зйомці відео:

  • Сильний шум при слабкому освітленні
  • Нестійкість експозиції та балансу білого
  • Різкість "стрибає" між кадрами при зйомці у приміщенні
  • Помітні стрибки частоти кадрів при створенні панорам
Експерти назвали камеру Huawei P30 Pro найкращою на ринку - фото 317272

"Зйомка з зумом сама по собі робить новий Huawei надзвичайно привабливим варіантом для багатьох мобільних фотографів, але камера працює дуже добре і у всіх інших областях. Портретний режим – найкращий з тих, що ми бачили; деталізація фото і рівень шуму чудові на всіх рівнях освітленості; камера також записує високоякісне відео. Є куди рости в плані поліпшення передачі кольору й усунення артефактів, але це відносно незначні недоліки, з якими більшість користувачів зможуть легко впоратися", – йдеться у висновку DxOMark.

Експерти назвали камеру Huawei P30 Pro найкращою на ринку - фото 317262

За підсумками огляду, камера Huawei P30 Pro отримала 119 балів за фото і 97 – за відео. Середня оцінка смартфона склала 112 балів, що дозволило йому очолити рейтинг мобільних камер від DxOMark.

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Джерело: DXoMark
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