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Експерти назвали головні кольори сезону осінь-зима 2022/2023

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Важливий колір майбутнього сезону – жовтий Honeycomb - фото 1
Важливий колір майбутнього сезону – жовтий Honeycomb

Аналітики агентства WGSN назвали чотири головні відтінки осіннього сезону 2022 року. Ці кольори будуть визначати тренди у дизайні та моді через два роки.

Важливим кольором для майбутнього сезону експерти вважають жовтий Honeycomb. Медовий відтінок нагадує про зв'язок з природою, про натуральні продукти та збереження сільського господарства для наступних поколінь.

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Інший відтінок – нефритовий Jade – підтримує тему ментального здоров'я. Холодний підтон цього кольору заспокоює та налаштовує на медитативність. Нефритові відтінки протягом історії асоціювалися з мудрістю, хоробрістю і рівністю.

Експерти вважають, що коричневий залишиться у тренді у відтінку Dark Oak, глибокий тон якого натхненний вінтажними меблями.

Також важливим кольором стане синій Lazuli Blue. Він виглядає розкішно на різних структурах і доречно виглядає у цифровому просторі.

Раніше Pantone назвав головні кольори весняного сезону 2021. Ключові відтінки – золотий Marigold, ніжно-блакитний Cerulean, рудий Rust, лимонний Illuminating і синій French Blue.

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Джерело: WGSN
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