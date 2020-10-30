Експерти назвали головні кольори сезону осінь-зима 2022/2023

Аналітики агентства WGSN назвали чотири головні відтінки осіннього сезону 2022 року. Ці кольори будуть визначати тренди у дизайні та моді через два роки.

Важливим кольором для майбутнього сезону експерти вважають жовтий Honeycomb. Медовий відтінок нагадує про зв'язок з природою, про натуральні продукти та збереження сільського господарства для наступних поколінь.

Це цікаво: Пояс на пальто: як носити головний тренд листопада

Інший відтінок – нефритовий Jade – підтримує тему ментального здоров'я. Холодний підтон цього кольору заспокоює та налаштовує на медитативність. Нефритові відтінки протягом історії асоціювалися з мудрістю, хоробрістю і рівністю.

Експерти вважають, що коричневий залишиться у тренді у відтінку Dark Oak, глибокий тон якого натхненний вінтажними меблями.

Також важливим кольором стане синій Lazuli Blue. Він виглядає розкішно на різних структурах і доречно виглядає у цифровому просторі.

Раніше Pantone назвав головні кольори весняного сезону 2021. Ключові відтінки – золотий Marigold, ніжно-блакитний Cerulean, рудий Rust, лимонний Illuminating і синій French Blue.

Читайте також: Режисер серіалу Чорнобиль зняв міні-фільм з Маріон Котіяр для Chanel