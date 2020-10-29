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Режисер серіалу Чорнобиль зняв міні-фільм з Маріон Котіяр для Chanel

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Маріон Котіяр – нове обличчя аромату Chanel № 5 - фото 1
Маріон Котіяр – нове обличчя аромату Chanel № 5

Режисер і кліпмейкер Йохан Ренк, відомий завдяки неймовірно успішному серіалу HBO "Чорнобиль", зняв міні-фільм про аромат Chanel № 5. Головні ролі у хвилинному ролику виконали актриса Маріон Котіяр і соліст Паризької Національної опери Жеремі Белінгар.

За сюжетом вони танцюють на Місяці під трек "Team" у виконанні співачки Лорд, а потім переносяться у нічний Париж.

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Над хореографією попрацював Райан Хеффінгтон – дворазовий номінант премії "Греммі" за постановку танців у "We Exist" гурту Arcade Fire і "Chandelier" Sia.

Нагадаємо, Маріон Котіяр стала обличчям Chanel № 5 у лютому. До неї аромат представляли Катрін Денев, Ніколь Кідман і Одрі Тоту.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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