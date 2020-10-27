Пояс на пальто: як носити головний тренд листопада

Широкі пояси на приталених жакетах, вільних тренчах і масивних пальтах роблять силует одночасно графічним і жіночним.

На початку 2000-х ми пережили розквіт моди на ремені: варто тільки згадати широкі пояси з заклепками, розшиті камінням, ремені з бахромою, стразами, на широкій гумці ... Варіація останнього сьогодні знову актуальна: широкий пояс з великою пряжкою, чи то із шкіри, вінілу, замші або текстилю, його можна все частіше побачити на трендсеттерах.

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Одна з головних прихильниць старого-нового аксесуара супермодель Ельза Госк, яка носить чорний лаковий ремінь і поверх вінтажної куртки, і в поєднанні із подовженим блейзером. Поки на вулиці зима, можна взяти на озброєння ідею з блейзером і накинути зверху строге пальто для створення образу в дусі чоловічої класики.

Або, як Кіра Найтлі, додаємо його до костюму-двійки, щоб зробити такий традиційний тандем більш трендовим. У поєднанні зі спідницею такий пояс виглядає неймовірно жіночно!

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