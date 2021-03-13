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Експерти назвали автовиробників з найкращими дилерами: перше місце за німцями
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Американська аналітична компанія J.D. Power склала свіжий рейтинг автовиробників на основі рівня якості клієнтського обслуговування їх офіційних дилерів у США. Розповідаємо, який бренд посів перше місце, а хто – плететься десь у хвості.
Експерти компанії J.D. Power з'ясували, дилери яких автомобільних брендів стали найкращими за якістю обслуговування клієнтів на території США у 2020 році.
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Загальна задоволеність клієнтів відвідинами дилера виросла торік на 10 балів – до 847 з можливих 1000. Цей показник, відзначають аналітики, збільшується шостий рік поспіль.
У дослідженні взяли участь понад 62 000 власників нових автомобілів віком до трьох років, на які зазвичай поширюється гарантія виробника. При цьому загальна кількість відвідувань офіційних дилерів у 2020 році знизилася на 6 відсотків.
J.D. Power розділив усі автомобільні бренди у рейтингу на 2 категорії – преміальні та масові.
Першу категорію очолила марка Porsche з 899 балами з 1000, за нею йдуть японські бренди Lexus (895 балів) і Infiniti (887 балів). Дилери американських автовиробників замкнули п'ятірку найкращих преміальних марок: Cadillac набрав 883 бали, Lincoln – 872 бали.
Серед масових брендів лідирує MINI з 864 балами, трохи відстав Buick (859 балів) і Mitsubishi (857 балів). Замикають 5 найкращих у своєму сегменті дилери американського бренду GMC (856 балів) і корейської марки Kia (855 балів).
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