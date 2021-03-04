Як позбутись жиру на животі: три прості поради

Фахівці назвали кілька важливих правил, які допоможуть зменшити кількість жиру на животі та позбутись зайвих кілограмів. Все значно простіше, аніж здається.

Британські науковці дійшли до висновку, що навіть незначні зміни стилю життя допомагають зменшити вісцеральний жир, який не просто збільшує живіт, а й розміщується біля внутрішніх органів, погіршуючи їхню нормальну роботу. Це загрожує не лише фігурі, а й здоров'ю людей.

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Тому дослідники влаштували експеримент за участю 97 осіб з ожирінням або зайвою вагою, а також проаналізували їхній спосіб життя. З'ясувалось, що у людей після 45 індекс вісцерального жиру значно вищий через вживання обробленого м'яса та рафінованих злаків.

Тому упродовж наступних 8 місяців всі добровольці випробовували на собі прості поради від учених. Найбільш ефективними виявились кілька: навантаження на ноги, більше білків у раціоні, а також відмова від цукру.

"Аеробні вправи є одним із найкращих способів боротьби з вісцеральним жиром", – наголошують вчені. Тому варто більше ходити чи займатись танцями, їздити на велосипеді, відмовитись від ліфтів. Для цього потрібно виділяти щонайменше 30 хвилин у більшості днів тижня.

Тим часом білок допомагає знизити ризики переїдання та вживання калорійних продуктів без особливої користі. Фахівці рекомендують активно включити в раціон курятину, яйця, молоко, сочевицю, квасолю, нут, сою, горіхи, тунець, скумбрію та інші білкові продукти.



А відмова від солодощів може даватись складніше, але заміна солодких напоїв на звичайну воду, прощання з цукром у каві та з тортиками до чаю дуже важлива. Саме такі продукти є одним із ключових факторів збільшення вісцерального жиру.

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