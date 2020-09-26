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Експерти назвали 4 продукти, які обов'язково мають бути у раціоні кожної жінки
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Схуднення – надзвичайно непросте питання. Воно вимагає грамотного підходу в харчуванні та фізичних навантаженнях. Попри те, що дієти давно канули в лету, і кожен розуміє, що важливий дефіцит калорій, продукти, що спалюють жир, досі популярні. Які продукти ефективні для схуднення серед жінок?
Спробуймо розібратися, які продукти мають бути у раціоні жінки, якщо вона хоче позбутися зайвої ваги.
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Ананас
Цей тропічний фрукт ефективний для схуднення, оскільки в його складі є речовина під назвою бромелайн. Вона сприяє спалюванню жиру і, як наслідок, схудненню. Цей фермент також має протизапальну дію. Але найголовніше – фермент з продукту може допомогти у перетравленні білка, що вкрай корисно для нарощування м'язової маси та спалювання жирової.
Продукт корисний не тільки для схуднення, але і для якісної роботи серцево-судинної системи, особливо при атеросклерозі, який зазвичай розвивається від підвищення рівня холестерину в крові. Хочете схуднути і привести серце в порядок? Їжте ананаси регулярно.
Корінь імбиру
Один з найкращих спалювачів жиру в історії. Включивши імбир в раціон, можна домогтися схуднення. Користь забезпечується завдяки органічним сполукам класу терпенів – сесквітерпенам. Також результат дарує гингерола, яка є причиною пекучого присмаку цього кореня.
Поїдання імбиру може викликати незначне відчуття голоду, а також покращити травлення. Це приведе до ладу жировий і холестериновий обміни. Що позитивно вплине на процес схуднення.
Селера
Свіжа зелень неймовірно важлива для процесу схуднення. У селері так звана негативна калорійність: на засвоєння стебел продукту витрачається багато енергії. До того ж селера забезпечує сечогінний і послаблюючий ефект. Саме ті дії, які стануть в пригоді при процесі схуднення.
Грейпфрут
Найбажаніший продукт для жінок. Усе знають про його допомогу в процесі позбавлення від жиру і намагаються їсти у великих кількостях. Цитрус містить нарингенин. Ця речовина здатна пригнічувати апетит.
При наявності зайвої ваги і схильності з'їдати все, що бачите на своєму шляху, подібна дія фрукта не буде зайвою. До того ж грейпфрут допомагає знизити рівень цукру в крові, поліпшити травлення, а також позбутися закрепів.
Ми ж нагадуємо, що ці продукти принесуть бажаний результат, якщо ви не будете їсти їх кілограмами. Пам'ятайте про баланс у всьому, а також не забувайте приділяти достатньо часу фізичній активності та здоровому відпочинку протягом ночі.
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