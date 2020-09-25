Чотири поради для тих, хто хоче схуднути без шкоди для здоров'я

У вас може бути мотивація швидко схуднути, і якась божевільна екстрена дієта може вам у цьому допомогти. Однак, ми можемо запропонувати вам набагато простіший, здоровий і розумний план атаки зайвої ваги.

Їжте бобові хоча б чотири рази на тиждень

В одному дослідженні European Journal of Nutrition люди, що дотримують низькокалорійну дієту, що включає чотири щотижневі порції бобових, втратили значно більше ваги через чотири тижні.

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Їжте цільні вуглеводи, білки і жири кожні кілька годин

Збалансоване харчування і закуски, що містять всі макроелементи, необхідні вашому організму кожні кілька годин. Це є ключем до зарядки організму енергією для тренувань. Це також запобігає переїданню і підтримує метаболізм на максимальній швидкості.

Скоротіть споживання оброблених харчових продуктів і солі

Спосіб позбутися зайвої ваги води – це контролювати рівень натрію і калію. Для цього скоротіть вживання напівфабрикатів, які, як правило, містять багато натрію.

Уникайте макаронів, печива і цукерок

Один з найпростіших способів позбутися від здуття живота – скоротити споживання простих рафінованих вуглеводів. Деякі джерела, на які слід звернути увагу, включаючи білу пасту, печиво, крекери і цукерки, мають високий відсоток рафінованого цукру.

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