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Чотири поради для тих, хто хоче схуднути без шкоди для здоров'я

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Процес схуднення - фото 1
Процес схуднення / vrogacheve

У вас може бути мотивація швидко схуднути, і якась божевільна екстрена дієта може вам у цьому допомогти. Однак, ми можемо запропонувати вам набагато простіший, здоровий і розумний план атаки зайвої ваги.

Їжте бобові хоча б чотири рази на тиждень
В одному дослідженні European Journal of Nutrition люди, що дотримують низькокалорійну дієту, що включає чотири щотижневі порції бобових, втратили значно більше ваги через чотири тижні.

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Їжте цільні вуглеводи, білки і жири кожні кілька годин
Збалансоване харчування і закуски, що містять всі макроелементи, необхідні вашому організму кожні кілька годин. Це є ключем до зарядки організму енергією для тренувань. Це також запобігає переїданню і підтримує метаболізм на максимальній швидкості.

Скоротіть споживання оброблених харчових продуктів і солі
Спосіб позбутися зайвої ваги води – це контролювати рівень натрію і калію. Для цього скоротіть вживання напівфабрикатів, які, як правило, містять багато натрію.

Уникайте макаронів, печива і цукерок
Один з найпростіших способів позбутися від здуття живота – скоротити споживання простих рафінованих вуглеводів. Деякі джерела, на які слід звернути увагу, включаючи білу пасту, печиво, крекери і цукерки, мають високий відсоток рафінованого цукру.

Чотири поради для тих, хто хоче схуднути без шкоди для здоров'я - фото 427329

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Джерело: sovsport
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