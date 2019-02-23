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Експерти DxOMark оцінили камеру Samsung Galaxy S10 Plus
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Незабаром після анонсу флагманський смартфон Samsung Galaxy S10 Plus потрапив до рук експертів DxOMark. Фахівці порталу провели детальне тестування топового гаджета і винесли свій вердикт про можливості зйомки його потрійної камери з подвійною оптичною стабілізацією зображення.
Основна камера Samsung Galaxy S10 Plus складається з трьох модулів:
- 12-мегапіксельний телеоб'єктив (PDAF, f / 2.4, OIS, кут огляду 45°)
- 12-мегапіксельний ширококутний об'єктив (Dual Pixel автофокус, f / 1.5 - f / 2.4, OIS, кут огляду 77°)
- 16-мегапіксельний ультраширококутний модуль (16 Мп, f / 2.2, кут огляду 123°)
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В процесі тестування інженери DxOMark знімають і аналізують понад 1500 фото і понад 2 години відео в контрольованих лабораторних умовах, в типових приміщеннях і на вулиці, використовуючи налаштування камери за умовчанням.
Оцінюючи можливості основної камери Samsung Galaxy S10 Plus, експерти відзначили такі її переваги:
- Точний баланс білого і хороша передача кольору в більшості умов зйомки
- Низький рівень шуму при зйомці в приміщенні і при слабкому освітленні
- Дуже широкий динамічний діапазон
- Хороша деталізація при використанні зуму
- Реалістичний ефект боке з хорошим градієнтом розмиття
До недоліків фоторежиму флагмана інженери віднесли:
- Розмиття дрібних деталей в різних сценаріях зйомки
- Втрата різкості по краях кадру
- Недостатня деталізація деталей при великих значеннях зуму
- Шуми при надмірній освітленості в яскравому світлі
Фахівці DxOMark високо оцінили ефект боке при зйомці на Galaxy S10 Plus. Єдиним недоліком вони назвали захоплення зображення в портретному режимі за допомогою основного об'єктива, який дещо спотворює перспективу об'єкта в кадрі.
Дворазовий оптичний зум забезпечує хорошу деталізацію на ближніх і середніх дистанціях, а також демонструє хорошу якість зображення.
За замовчуванням смартфон знімає відео з роздільною здатністю 1080p зі швидкістю 30 кадрів на секунду з гарною передачею кольору та низьким рівнем шуму в більшості сцен. Проте, експерти відзначили, що при слабкому освітленні спостерігається падіння насиченості кольору, а відстеження об'єкта в кадрі призводить до стрибків різкості. Також в деяких випадках виникали шуми навіть під час зйомки при яскравому світлі.
"Камера Samsung Galaxy S10 Plus розташована на одному рівні з найкращими пристроями в нашому рейтингу DxOMark Mobile. У режимі фотозйомки смартфон набирає 114 балів, завдяки видатному динамічному діапазону, а також дуже хорошій експозиції, передачі кольору і якості боке. Апарат здатний записувати відмінні відеофайли з приємним кольором, хорошою експозицією та плавним кадруванням завдяки дуже гарній стабілізації зображення. Galaxy S10 Plus поставляється з найкращою камерою, яку ми бачили на смартфонах Samsung, і, без сумніву, стане одним з лідерів 2019 року", – підбили підсумки в DxOMark.
Наявність у Galaxy S10 Plus надширококутного об'єктива не вплинула на оцінку DxOMark. Підсумковий результат флагманського смартфона з урахуванням 97 балів за зйомку відео склав 109 балів, що дозволило йому обійти iPhone XS Max і Xiaomi Mi9, піднявшись на третю сходинку у зведеному рейтингу порталу. Перше і друге місця відстояли Huawei Mate 20 Pro і P20 Pro.
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