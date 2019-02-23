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У мережі з'явилося фото, зняте на смартфон Nokia 9 PureView

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Камера Nokia 9 вразить своїми можливостями - фото 1
Камера Nokia 9 вразить своїми можливостями / mobilesyrup

24 лютого відбудеться довгоочікувана презентація флагманського смартфона Nokia 9 PureView, головною особливістю якого має стати основна камера з п'ятьма модулями. Перед прем'єрою у мережу виклали фото, яке демонструє можливості фотокамери гаджета.

Зазначимо, що досі немає конкретної інформації про призначення такої кількості сенсорів. Єдине, що ми маємо – кадр, зроблений на Nokia 9 PureView, який показує, на що здатна камера смартфона.

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Фінський професійний фотограф Конста Панкка опублікував у своєму Instagram знімок, який він зробив і відредагував на ще не анонсованому смартфоні Nokia. Також він підтвердив, що буде присутній на сцені Nokia під час презентації новинок 24 лютого. Реальність фото підтвердив глава по продуктах HMD Global Юхо Сарвікас.

Представлений кадр пройшов обробку і потім був стиснутий при завантаженні в соціальну мережу, тому в повній мірі оцінити його якість неможливо. Ніяких EXIF-даних опубліковано не було. Не виключено, що зйомка велася в форматі RAW. Наразі можна відзначити досить широкий динамічний діапазон і хорошу деталізацію дрібних об'єктів.

Фото, зроблене професійним фотографом на Nokia 9 PureView:

У мережі з'явилося фото, зняте на смартфон Nokia 9 PureView - фото 309459

Робити якісь висновки ще рано, але Nokia 9 PureView явно буде боротися за звання одного з найкращих камерофонів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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