Продукти, які зволожать шкіру влітку

Попри те, що влітку достатньо фруктів та овочів, шкіра у більшості чомусь суха. Не лякайтеся. Вона просто не дуже може адаптуватися до спеки після нестримних холодів. Утім, є певні продукти, які допоможуть їй отримувати бажану вологу.

Отже, запишіть собі, щоб під час закупів прихопити їх.

Броколі

Передовсім – це 90 % води, так що це відмінна їжа для того, щоб ваша шкіра зволожувалася зсередини. До того ж, у складі продукту є вітаміни С та Е. Вітамін С підтримує вироблення колагену та допомагає шкірі залишатися естетичною, а от Е захищає мембрани клітин шкіри від вільних радикалів. Броколі також містить сульфорафан - потужну речовину, яка підвищує захисні ферменти вашого організму, захищаючи шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів.

Редиска

Вона містить катехін – антиоксидант, завдяки якому шкіра сяє. Овоч також на 95 % складається з води. Крім неї є ще сірка та кремній, які підвищать здоров'я вашої шкіри та зміцнять волосся.

Йогурт

Несолодкий йогурт на 85 % складається з води. Було доведено, що ці хороші бактерії мають позитивний вплив на організм. Однак, не забувайте уважно читати склад, щоб придбати натуральний йогурт.

Оливкова олія

Вона на 75 % складається з мононасичених жирних кислот, які необхідні вашій шкірі. Просто додавайте її в салати.

Горіхи

Хоч вони й не містять багато води, але в них задосить міді. Цей мінерал збільшує виробництво колагену в шкірі. Але важливо пам'ятати про калорійність – в 100 г приблизно 600 ккал, тому їх потрібно з'їдати по 20-25 г на добу.

Шоколад

Так, можете потирати руки, ласуни! Шоколад також допомагає зволожити шкіру. Втім, мова йде лише про чорний шоколад. З'їдайте по 20 г на день і все буде чудово.

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