Експерт назвав головну фішку нового дизайну macOS Big Sur

Цього тижня пройшла конференція для розробників WWDC 2020 року, у рамках якої Apple представила iOS 14 і macOS Big Sur. Обидві системи зазнали помітного редизайну, особливо десктопна. Втім, далеко не всі оцінили зміни. Відомий дизайнер пояснив, що насправді зробила Apple.

Найбільшій критиці в оновленому інтерфейсі macOS Big Sur піддалися перероблені іконки всіх стандартних додатків. Всі вони зроблені в єдиному стилі і нагадують такі в iOS, але водночас і помітно відрізняються.

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Річ у тім, що вони виконані відповідно до нового дизайнерського стилю – неоморфізму. Багато користувачів говорять про схожість зі скевоморфізмом, який Apple застосовувала у своїх програмних продуктах раніше. Джек Колоскус, провідний дизайнер Input and The Outline, запевняє, що це абсолютно різні речі і в насправді Apple рухається вперед, а не повертається до старих прийомів.

За словами дизайнера, в основі скевоморфізму була імітація реальних об'єктів в інтерфейсі. Наочним прикладом скевоморфізму є стилізація частини програми під звичайний папір з відповідною текстурою, наприклад, в нотатках. У неоморфізмі елементи інтерфейсу не повинні копіювати об'єкти реального світу – це просто тривимірні фігури, які можуть мати довільний дизайн.

Важливою деталлю неоморфізму стали тіні. Наприклад, якщо в скевоморфізмі кожна іконка існувала ізольовано від інших, а тіні на двох сусідніх значках могли розташовуватися під різними кутами, то в новому дизайні всі елементи на екрані ніби підсвічені під одним певним кутом. Наприклад, якщо світло падає зліва на одну іконку, то так повинно бути і для всіх інших іконок на екрані.

"Є одна незаперечна особливість неоморфізму, яка робить його таким привабливим. Він виглядає по-новому. Традиційний "плоский" дизайн з усіма супутніми деталями, як стеки, сторінки і шари, вже приїлися за останні вісім з гаком років. Неоморфізм досить далекий від того, до чого звикли користувачі, так що він дійсно відчувається як нова мова дизайну. Ці зміни є особливо цінними для такої компанії, як Apple, яка вперше за 19 років вирішила перевести свою операційну систему на нову номерну версію", – зазначив Джек Колоскус.

Не виключено, що Apple поки тестує новий дизайн в macOS, а згодом перенесе його і в iOS.

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