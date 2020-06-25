Колишній співробітник Intel розповів, чому насправді Apple переходить на власні процесори

Однією з головних новин цього тижня став перехід Apple на власні ARM-процесори в комп'ютерах з macOS. Компанія запевняє, що це рішення прийняте з метою керувати як програмною, так і апаратною складовою своїх пристроїв для досягнення кращої продуктивності. Однак ексінженер Intel каже, що це не так.

За словами колишнього співробітника Intel Франсуа П'єдноеля, справжньою причиною, чому Apple вирішила перейти на власні чипсети, стали проблеми з контролем якості за процесорами сімейства Skylake. Він зізнався, що ці чипи вийшли вкрай поганими. Apple була однією з перших компаній, яка почала повідомляти про безліч проблем в архітектурі процесорів.

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Коли ваш клієнт починає знаходити майже стільки ж помилок, скільки і ви самі, це означає, що щось явно йде не так, – зазначив колишній інженер Intel.

Він розповів, що проблеми з чипами Skylake стали дійсно переломним моментом. Apple нібито і до цього замислювалася про перехід на власні ARM-чіпи, але саме помилка з боку Intel стала справжньою причиною, чому керівництво з Купертіно прийняло остаточне рішення.

Чипи Skylake від Intel виявилися проблемними

Apple оголосила, що на повний перехід на власні процесори буде потрібно близько двох років. Перший Mac на базі ARM-чипсета вийде вже до кінця цього року, але в планах ще є і пристрої на базі рішень Intel.

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