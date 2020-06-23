Apple представила macOS Big Sur з найбільшим оновленням дизайну за 10 років

Apple представила macOS 11 з приставкою Big Sur. Система вперше з релізу macOS 10 отримала новий зовнішній вигляд: інтерфейс перемалювали, зробивши його прозорішим та яскравішим. У компанії відзначили, що це найзначніша зміна дизайну за більш ніж 10 років.

У macOS з'явився центр управління, як на iOS – його можна викликати за окремою кнопкою в правій частині екрана. Там згрупували основні встановлення, за якими раніше доводилося заходити в окремий додаток.

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Також переробили центр повідомлень. Тепер у ньому відображається більше інтерактивних оновлень і віджетів різних розмірів. За задумом Apple, вони повинні дозволити отримати потрібну інформацію швидше. Так, оновлені "Повідомлення", як і в iOS 14, отримали можливість згадок і закріплення бесід зверху екрану. В "Картах" з'явилися авторські путівники, а в App Store для Mac з'явилася інформація про приватність кожного додатка.

Браузер Safari отримав найбільше оновлення з моменту створення у 2003 році. З новим дизайном на екрані тепер поміщається більше вкладок, а з наведенням курсору можна побачити попередній перегляд.

В Apple стверджують, що Safari стала витрачати менше енергії акумулятора і працювати ще швидше. Її назвали найшвидшим настільним браузером у світі. За даними компанії, Safari завантажує сайти на 50% швидше за Chrome. У браузер також додали можливість персоналізувати стартову сторінку, встановлювати власний фон і налаштовувати розділи на кшталт списку для читання і вкладок iCloud – їх можна включити або виключити за бажанням.

Також в Safari додали вбудовану функцію перекладу з семи мов одним кліком. На старті будуть доступні англійська, іспанська, китайська, французька, німецька, російська, бразильська та португальська. Користувачі також зможуть налаштовувати розширення. Наприклад, можна буде обмежити ситуації і сайти, з якими взаємодіє те чи інше розширення.

Система стане доступна для всіх бажаючих восени 2020 року. Оновитися на неї зможуть власники 12-дюймових MacBook 2015 року та новіших, MacBook Air 2013 року і новіших, MacBook Pro 2013 року і новіших, Mac mini 2014 року і новіших, iMac 2014 року і новіших, iMac Pro 2017 року і новіших, а також Mac Pro 2013 року і новіших.

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