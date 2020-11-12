Ексдівчина Бреда Пітта показала себе без макіяжу

27-річна модель Ніколь Потуральскі, з якою зустрічався голлівудський красень Бред Пітт, показала, як виглядає її обличчя без косметики.

Дівчина у своєму Instagram опублікувала кілька Stories, де постала перед своїми фоловерами в повсякденному образі.

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На ній була кофточка синього кольору, масивний ланцюжок на шиї і сережки у вигляді кілець. Свій look вона доповнила недбалим хвостиком. Модель показала, як виглядає без макіяжу і "покривлялася" на камеру.

Варто відзначити, що Ніколь не соромиться демонструвати свою природну красу і отримує від шанувальників безліч приємних компліментів. Нагадаємо, що про роман актора Бреда Пітта і німецької моделі стало відомо в кінці серпня 2020 року, вони разом відпочивали на півдні Франції. Але через два місяці пара розлучилася.

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