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Кайлі Дженнер показала, як приймають ванну мільярдерки

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Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / instagram

Відома американська зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер з'явилася у доволі еротичному образі. Шанувальники у захваті від красуні!

Так, мати зірки Кріс Дженнер на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото дочки, зроблене в рамках реклами її косметичного бренду.

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На знімку 23-річна зірка спокусливо позує в пудровому атласному відвертому боді у ванній, повністю засипаній пелюстками троянд. Під фото Кріс повідомила про нову колекцію засобів для шкіри бренду Кайлі Kylieskin Rose Bath.

Шанувальники оцінили красу і звабливість Кайлі на фото, засипавши її безліччю коментарів: "Обережно, вона може розтанути разом з цією свічкою!", "Боже, яка ж вона сексуальна!", "Справжня Богиня!". Пізніше розкішні фото з'явилися і на сторінці самої Кайлі:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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