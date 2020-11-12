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Тайка Вайтіті зняв різдвяну рекламу Соса-Cola, яка зворушує до сліз
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У мережі з'явилась нове святкова реклама Соса-Cola, яку зняв оскароносний режисер Тайка Вайтіті. І це ще один шедевр!
Щороку компанія Соса-Cola тішить глядачів атмосферною рекламою, і 2020 не став не винятком з правил. Над новинкою попрацював знаменитий режисер та сценарист Тайка Вайтіті (Кролик Джоджо, фільми про Тора), тож не дивно, що ролик справді викликає чимало емоцій.
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За сюжетом реклами, донька просить батька відправити листа Санта-Клаусу. Чоловік дуже хоче втілити бажання у реальність, тож готовий перепливати моря, проходити гори, пробиратись крізь джунглі. Але, здається, Санта також на карантині. Однак це не заважає збутись головному бажанню дівчинки.
"У це Різдво даруйте те, що можете подарувати тільки ви. Зробіть це особисто: через незручний відеодзвінок чи просто коротеньке повідомлення. Приділіть час тим, кого любите, адже саме це і робить Різдво справді найбільш особливим часом у році, попри те, як ви його проводити. Де б ви не були, сподіваємось, що у вас все буде добре. Щасливого Різдва", – йдеться в описі до відео.
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