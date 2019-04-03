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Вибори президента України 2019 Гра престолів

Вибори 2019: як голосувати не за місцем прописки у другому турі

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Вибори 2019

Другий тур виборів відбудеться у неділю 21 квітня. Якщо ви хочете голосувати не за місцем офіційної реєстрації та не знаєте, як це змінити, читайте далі. Ми підготували для вас легку інструкцію.

Другий тур виборів Президента України відбудуться 21 квітня, у неділю. До 15 квітня ще можна внести зміни у вашу персональну інформацію щодо місця голосування.

Також ми радимо вам перевірити, чи ви є у списку виборців, чи не змінили звичне місце для голосування. Адже раніше часто голосували у відділах ЖЕК, яких зараз може не бути.

І ще: Вибори президента України 2019 – другий тур: дата голосування

Інструкція, як перевірити, чи ви є в офіційному списку виборців:

  1. Заходимо на сайт Державного реєстру виборців.
  2. Вводимо свої дані.
  3. Знаходимо себе в офіційному списку виборців.

Натискайте на картинку, щоб збільшити її.

Вибори 2019: як голосувати не за місцем прописки у другому турі - фото 315205

Крок 1
Вибори 2019: як голосувати не за місцем прописки у другому турі - фото 315207

Вибори 2019: як голосувати не за місцем прописки у другому турі - фото 315202

Крок 2
Вибори 2019: як голосувати не за місцем прописки у другому турі - фото 315203
Крок 3
Вибори 2019: як голосувати не за місцем прописки у другому турі - фото 315200
Крок 4
Вибори 2019: як голосувати не за місцем прописки у другому турі - фото 315201
Крок 5
Вибори 2019: як голосувати не за місцем прописки у другому турі - фото 315204
Крок 6

Якщо вас немає в офіційному списку виборців, то до 15 квітня це ще можна змінити:

  • Заходьте до відділення реєстрації виборців та напишіть особисто заяву.
  • Протягом 20 хвилин ви будете включені у цей список.

Якщо ви знаєте, що будете голосувати не за місцем реєстрації, то це теж можна змінити:

  • Візьміть паспорт та довідку з місця роботи або місця навчання. Це потрібно, оскільки зміна місця голосування має бути обґрунтованою.
  • Далі йдете в найближчий відділ реєстрації виборців та пишете особисто заяву.

Пам'ятайте, що графік роботи органів ведення реєстру такий: з 8:00 до 17:00. Можливо, відділи реєстру працюватимуть не тільки у будні, а й у вихідні дні.

Якщо ви не визначилися за кого віддасте свій голос (за Порошенка чи за Зеленського, які пройшли у другий тур голосування), то заходьте на сайт ЦВК та ознайомтеся з програмами кандидатів.

До теми: Результати виборів президента України 2019: офіційні дані ЦВК

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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