Рейтинг кандидатів у президенти на вибори 2019: прогноз на другий тур

Соціологи опублікували перший рейтинг кандидатів у президенти, які пройшли в другий тур. Дізнайтеся прогноз, хто ж має більше шансів виграти вибори 2019 – Володимир Зеленський чи Петро Порошенко!

Соціологічна група "Рейтинг" упродовж 5-10 квітня 2019 року провела опитування 3000 респондентів в усіх регіонах України, окрім анексованого Криму і тимчасово окупованих територій Донецької й Луганської області. За словами авторів дослідження, статистична похибка репрезентативності дослідження становить 1,8%.

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Результати дослідження показали, що у президентських перегонах лідирує Володимир Зеленський. Його підтримує 71% тих, хто визначився з вибором та має намір голосувати. Натомість у чинного президента Петра Порошенка – 29%.

Однак якщо додати респондентів, які ще не визначилися або не планують голосувати взагалі, то результати опитування будуть дещо іншими. Загалом на питання "За кого з цих кандидатів ви голосуватимете у другому турі виборів президента України?" виборці відповіли так: 51% сказали, що за Зеленського, 21% – за Порошенка, 18% – не визначилися, 10% – не мають наміру голосувати.

При цьому результати дослідження показують, що Зеленський випереджає свого конкурента у всіх вікових категоріях. Також він є лідером серед мешканців Сходу, Півдня та Центру. На Заході ж – позиції обох кандидатів майже рівні.

Загалом 61% опитаних вірять, що наступним президентом України стане Зеленський, 17% переконані в переобранні Порошенка. Ще 22% – не визначилися із відповіддю. Серед електоральних груп кандидатів, що ввійшли в ТОП-десятку за підсумками першого туру, більшість вважає, що майбутнім главою держави стане Зеленський. У середовищі симпатиків чинного гаранта половина переконані в перемозі свого фаворита, водночас чверть думають, що переможе суперник.

Цікаво, що 31% опитаних вважають, що коли люди обирають Порошенка, вони голосують безпосередньо за особистість, а 26% – таким чином голосують проти Путіна. Серед виборців чинного гаранта майже 40% голосують не так за нього самого, як проти президента Росії.

20% опитаних вважають, що коли люди обирають Зеленського, вони швидше голосують за особистість, а 66% – таким чином протестують проти "старої системи". Навіть серед виборців самого Зеленського близько 60% своїм вибором висловлюють протест проти існуючої ситуації в країні.

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