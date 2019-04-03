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У вас є 24 години: Зеленський покликав Порошенка на дебати
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Кандидат у президенти Володимир Зеленський публічно викликав на дебати Петра Порошенка. Це він зробив у традиційній для себе формі – відеозверненні. Дивіться повне відеозвернення шоумена до чинного президента країни!
Володимир Зеленський вирішив не чекати на офіційні теледебати, які заплановані на п'ятницю, 19 квітня, влаштувавши свої. Шоумен покликав на народні дебати Петра Порошенка не на певний телеканал, а на НСК "Олімпійський".
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Відповідну заяву він виклав у ролику, опублікованому на офіційній сторінці Команди Зеленського у Facebook.
"Звертаюся до Петра Порошенка. Ви кличите мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні! Я – це не ви у 14-му році. Я приймаю виклик. Ось мої умови. Чекаю на вас тут, на НСК "Олімпійський". Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати наживо. Усі журналісти мають право бути присутніми. Кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий президент. В знак поваги, як мінімум, до третини громадян України ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з ватником, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським! Даю вам 24 години. Думайте", – заявив Зеленський у новому ролику.
Нагадаємо, що у першому турі Володимир Зеленський і Петро Порошенко набрали найбільшу кількість голосів. 21 квітня має бути другий тур, який і визначить, кого оберуть новим президентом України.
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