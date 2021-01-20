Ейфорія: HBO випустив трейлер другого спеціального епізоду серіалу

HBO опублікував трейлер другого спеціального епізоду "Ейфорії" під назвою "F*ck Anyone Who's Not a Sea Blob" ("До біса всіх, хто не риба-крапля"). Разом з творцем серіалу Семом Левінсоном над його сюжетом попрацювала актриса Хантер Шафер, яка знову з'явиться в образі Джулс Вон.

Перш за все, 22 січня, епізод "Ейфорії" з'явиться на стрімінговій платформі HBO Max, а 24 січня – на HBO. Уже відомо, що в ньому прозвучить спільний трек Біллі Айліш і Розалії "Lo Vas A Olvidar".

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Нагадаємо, 5 лютого Netflix представить фільм "Малькольм і Марі", до зйомок якого Сем Левінсон залучив Зендею (в "Ейфорії" вона грає Ру Беннет) і Джона Девіда Вашингтона.

Нещодавно Зендея знялася для GQ та дала відверте інтерв'ю. Актриса зізнається, що у неї завжди був щільний графік. Але усе це закінчилося разом з початком пандемії COVID-19. Стильні фото зірки та відверті розповіді читайте за цим посиланням.

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