"Люди думали, що я зла": зірка Ейфорії дала інтерв'ю та знялася для журналу GQ

Зендея починала кар'єру у диснеївських фільмах, знімалася для Marvel і стала наймолодшою актрисою, котра отримала "Еммі", – у 24 роки. Нещодавно вона знялася для журналу GQ, а також дала відверте інтерв'ю. Дивіться стильні фото красуні на Радіо МАКСИМУМ!

Актриса зізнається, що у неї завжди був щільний графік. Але усе це закінчилося разом з початком пандемії COVID-19.

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"Як проходив мій день? Я прокидалася вранці та весь час проводила в ліжку", – зізнається Зендея.

Вона говорить, що вперше з 13 років у неї з'явився вільний час. "Я сиділа і думала: хто я без цього всього? Я не дуже-то знаю, хто така Зендея без її роботи", – розповіла актриса.

Тому дуже швидко вона повернулася до зйомок. Влітку, коли карантинні заходи послабили, вона запропонувала автору "Ейфорії" Сему Левінсону зняти фільм в умовах коронавірусу. Вийшла чорно-біла драма "Малкольм і Марі", яка обіцяє зібрати кілька премій у сезон "Оскарів".

Попри свій успіх, 24-річна голлівудська зірка говорить, що все ще намагається побороти сором'язливість.

У цій індустрії мені довелося навчитися вести світські бесіди й усяке таке. Здається, люди вважали мене гордовитою, тому що я не знала, як почати розмову, – говорить вона. – Мій стиліст говорив: "Ти здаєшся холодною. Люди думають, що ти зла, тільки тому, що ти не говориш з ними". Хоча насправді я просто дуже нервувала, – сміється Зендея.

Стилізував зйомку Лоу Роуч – постійний стиліст актриси, відповідальний за її звання фешн-ікони Голлівуду. На фотографіях вона з'являється у речах з дебютної колекції Givenchy Меттью Вільямса та чоловічого Celine Еді Сліман.

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