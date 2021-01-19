Найкращі драматичні серіали за версією Critics' Choice Awards 2021

У Голлівуді оголосили список номінантів Critics' Choice Awards. За престижну нагороду поборються успішні проєкти Netflix і не тільки.

Беззаперечним лідером у 2020 році став Netflix, серіали якого претендують на 26 нагород. Другу сходинку серед кіновиробників зайняла компанія HBO, яка також дивувала глядачів новинками кіно.

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Поки в мережі оприлюднили тільки список серіалів, які будуть претендувати на щорічну премію Critics' Choice Awards. Вже 8 лютого експерти представлять номінантів в категорії фільми року. Сама ж церемонія нагородження Critics' Choice Awards має відбутися 7 березня 2021 року.

Critics' Choice Awards 2021: список номінантів. Найкращий драматичний серіал:

Краще дзвоніть Солу Корона Хороша боротьба Країна Лавкрафт Мандалорець Озарк Це ми

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