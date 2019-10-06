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Ефектна суперблондинка: Полякова розбурхала мережу відвертим образом

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Популярна українська співачка Оля Полякова порадувала своїх шанувальників спокусливим знімком у відвертій сукні. У пікантному образі епатажна блондинка прогулялася Парижем.

Поп-зірка Оля Полякова вже встигла і виступити перед численними меломанами, і прогулятися паризькими вулицями. Красуня показала підписникам в Instagram ефектне фото у пікантному образі. Артистка похизувалася стрункими довгими ніжками і зібрала в мережі масу захоплених коментарів.

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Так, на знімку суперблондинка постала в короткому темному платті, тканина якого виконана у формі пір'я. Також на Поляковій легка курточка з відкинутим рукавом. Чорні окуляри і рожева сумочка доповнюють образ зірки.

"Одного разу в Парижі", – коротко підписала кадр Полякова.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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