Даша Астаф'єва знялася топлес у гарячій фотосесії (18+)

Популярна українська артистка Даша Астаф'єва черговий раз довела шанувальникам, що вміє майстерно і спокусливо роздягатися на камеру. Зірка опублікувала відверті кадри з нової сексуальної фотосесії.

Так, секс-бомба Даша Астаф'єва новим сміливим фотосетом тільки підтвердила свій статус однієї з найбільш звабливих жінок України.

І ще: Пожежники вже їдуть: оголена Леся Нікітюк не на жарт розпалила мережу

У провокативній фотосесії красуня позувала в прозорому плащі-дощовику, під яким не виявилося білизни – пишні груди зірки потрапила в кадр у всій красі. Вона доповнила зухвалий образ лаковими лосинами, які ідеально підкреслили її фігуру. Артистка позувала на столі – вона витончено сиділа, а потім вляглася на дерев'яну поверхню.

"Мало говорю. Більше відчуваю і переживаю. Але, ви запитуйте. Я поруч", – коротко прокоментувала знімки Астаф'єва.

Читайте також: Інтимний жест Кейт Мідлтон на адресу Вільяма розчулив британців