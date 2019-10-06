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Даша Астаф'єва знялася топлес у гарячій фотосесії (18+)

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Популярна українська артистка Даша Астаф'єва черговий раз довела шанувальникам, що вміє майстерно і спокусливо роздягатися на камеру. Зірка опублікувала відверті кадри з нової сексуальної фотосесії.

Так, секс-бомба Даша Астаф'єва новим сміливим фотосетом тільки підтвердила свій статус однієї з найбільш звабливих жінок України.

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У провокативній фотосесії красуня позувала в прозорому плащі-дощовику, під яким не виявилося білизни – пишні груди зірки потрапила в кадр у всій красі. Вона доповнила зухвалий образ лаковими лосинами, які ідеально підкреслили її фігуру. Артистка позувала на столі – вона витончено сиділа, а потім вляглася на дерев'яну поверхню.

"Мало говорю. Більше відчуваю і переживаю. Але, ви запитуйте. Я поруч", – коротко прокоментувала знімки Астаф'єва.

Даша Астаф'єва знялася топлес у гарячій фотосесії (18+) - фото 359867

Даша Астаф'єва знялася топлес у гарячій фотосесії (18+) - фото 359868

Даша Астаф'єва знялася топлес у гарячій фотосесії (18+) - фото 359869

Даша Астаф'єва знялася топлес у гарячій фотосесії (18+) - фото 359870

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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