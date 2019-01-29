Ефектна Наомі Кемпбелл знялась для Vogue UK

Наомі Кемпбелл знялася для березневого номера британського Vogue.

Топ-модель з'явилася на обкладинці, а також у фотосесії всередині журналу, автором якої став фотограф Стівен Мейзел.

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Зйомка проходила в Нью-Йорку наприкінці 2018 року. Компанію Наомі склав танцюрист Кендрік Семпсон.

Цією зйомкою головний редактор видання Едвард Еннінфул хотів розповісти історію справжньої жінки і справжньої ікони стилю.

Нагадаємо, що раніше Наомі Кемпбелл уперше стала обличчям б'юті-бренду. Команда бренду NARS запросила Наомі, аби та представила їхню культову мейкап-лінію. Модель знялася у весняній рекламній кампанії марки. Раніше бренди не робили таких пропозицій Наомі Кемпбелл. На питання, чому, вона одного разу туманно відповіла газеті Independent, натякнувши на свою темну шкіру.

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