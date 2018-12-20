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Наомі Кемпбелл уперше стала обличчям б'юті-бренду

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Це вперше в кар'єрі Наомі Кемпбелл - фото 1
Це вперше в кар'єрі Наомі Кемпбелл / gettyimages

Супермодель Наомі Кемпбелл уперше представляє б'юті-бренд.

У це складно повірити, але за всю свою кар'єру вона жодного разу не була обличчям марки косметики.

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Команда бренду NARS вирішила це виправити: тепер Наомі представляє їхню культову мейкап-лінію. Модель знялася у весняній рекламній кампанії марки.

Раніше бренди не робили таких пропозицій Наомі Кемпбелл. На питання, чому, вона одного разу туманно відповіла газеті Independent, натякнувши на свою темну шкіру.

Це не перша співпраця Наомі з NARS - фото 296596
Це не перша співпраця Наомі з NARS

Тепер, коли в індустрії моди та краси дискримінувати моделей не заведено, бренди почали працювати з різними дівчатами та хлопцями.

Зазначимо, що у 1998 році Кемпбелл уже знімалася у рекламі NARS разом із моделлю Алек Век.

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Джерело: thecut
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