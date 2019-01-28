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Розкішна Beyonce похизувалась апетитними формами

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Beyonce похизувалась фігурою - фото 1
Beyonce похизувалась фігурою / instagram.com/beyonce

Популярна співачка Beyonce нарешті потішила фанатів новими фото. Ефектний образ зірки не залишає байдужими!

37-річна американська співачка, акторка, танцівниця та бізнесвумен Beyonce доволі багато часу приділяє різноманітним проектам та виступам. Однак періодично зірка нагадує про себе і на власному профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 123 млн підписників.

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Кожна поява виконавиці зі свіжими фото супроводжується справжнім шквалом коментарів та компліментів, адже Beyonce з радістю ділиться звичайними знімками своїх образів без червоних доріжок та професійної техніки. Нещодавно красуня показала серію кадрів у розкішній червоній сукні-піджаку з ефектним декольте та таких же високих ботфортах, похизувавшись апетитними формами. Не дивно, що за лічені години знімки зібрали майже по 2 млн вподобань кожен.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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