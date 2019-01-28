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Ешлі Грем підкорила мережу запальним танком

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На своїй сторінці в Instagram модель поділилася відеороликом - фото 1
На своїй сторінці в Instagram модель поділилася відеороликом / instagram

Модель Ешлі Грем не соромиться свого тіла: зацініть сексуальний танець дівчини.

Пишнотіла супермодель категорії "plus size" Ешлі Грем підкорила фанатів запальним роликом.

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На своїй сторінці в Instagram модель поділилася відеороликом. Зірка на відео позує в чорному відкритому топі і обтягуючих лосинах. Образ Ешлі доповнили розпущене волосся і величезні сережки. "Може, я і не найкращий співак, але найупевненіший", – підписала відео модель. Ролик подивилися вже більше 1,6 млн користувачів соцмережі. Блогери засипали пост компліментами фігурі моделі.

А ще американська фотомодель Ешлі Грем прикрасила обкладинку нового випуску глянцевого видання Vogue. Відповідну фотографію вона опублікувала в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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