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Ефективна дієта для омолодження організму

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Дієта - фото 1
Дієта / hochu

Фахівці з харчування детально розписали покроковий план зі зниження ваги. А ще ця дієта допоможе омолодити організм.

Дієтологи пропонують спробувати щоденне інтервальне голодування з перервою на вихідних. Харчуватися слід за схемою: 8 годин їмо, 16 голоду. Кому складно 12 годин їмо, 12 голоду. Також лікарі-дієтологи рекомендують тверезим поглядом оцінити свій раціон.

І ще: Як впливає на здоров'я відмова від вечері

Перш за все, перегляньте кількість споживаних вуглеводів і приберіть всі перекушування: яблука, печиво, мандарини, хлібці тощо. Експерти радять додати продукти, що містять корисні жири. До них відносять авокадо, жирну рибу, сало, кокосове масло, рослинні олії.

Також дієтологи рекомендують щодня вживати 500-700 грамів овочів. Якщо ви хочете привести свою фігуру до ладу, вам варто навчитися готувати бобові і замінити ними, хоча б 30% білкових продуктів в раціоні. Медики настійно рекомендують закрити всі питання щодо здоров'я: відвідати стоматолога, зробити УЗД, відвідати всіх потрібних вам лікарів, перевірити роботу шлунково-кишкового тракту, без злагодженої роботи якого немає сенсу дієт і вітамінів.

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Джерело: hochu
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