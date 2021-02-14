eBay створила свічку з ароматом нових кросівок

Інтернет-платформа продажів eBay оголосила про запуск своєї нової ароматичної свічки із запахом нових кросівок. Свічка отримала назву Authentique.

Свічка передаватиме аромат шагреневої шкіри, клею, піни EVA і з акцентом на квітці бавовни. Творці планують, що Authentique передасть аромат, який ви відчуваєте при розпакуванні нової пари взуття.

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Свічки будуть випущені в обмеженому тиражі. Упаковка Authentique натхненна дизайном коробки для кросівок. Вона забезпечена етикеткою, що нагадує етикетку коробки з-під взуття. Вага свічки 220 грамів, а час горіння 35 годин.

Разом з запуском свічки Authentique, eBay розширив свою гарантію автентичності для нових кросівок Nike й adidas вартістю 100 доларів США і більше. Свічка eBay Authentique продаватиметься на спеціальному веб-сайті у День святого Валентина і коштує 25 доларів США.

Нагадаємо, на eBay також продають кросівки Air Jordan 1 за 1 мільйон доларів. На них є підпис баскетболіста Майкла Джордана.

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