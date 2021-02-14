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Працівниця магазину запрацювалась на карантині і стала зіркою Reddit (епічне відео)

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Працівниця магазину стала зіркою мережі - фото 1
Працівниця магазину стала зіркою мережі

Пандемія карантину добряче змінила життя людей, адже кожна сфера отримала нові правила. Тепер без маски та антисептика виходити кудись – не найкраща ідея. Але ця працівниця магазину вивела обов'язкові речі на новий болючий рівень.

На платформі Reddit користувач з ніком Not_that_Speshy поділився відео з камер спостереження в одному із магазинів, яке швидко стало вірусним. За кілька годин допис зібрав понад 45 тисяч балів та більше як 500 коментарів. А все тому, що головна героїня ролику - працівниця, яка звикла до нових правил безпеки, але запрацювалась.

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Річ у тому, що дівчина зустріла відвідувача, перевірила температуру, а тоді дістала антисептик, щоб продезінфікувати руки покупця, але щось пішло не так. Здається, від такого повороту подій здивувались всі:

Fever check, Sanitize check from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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