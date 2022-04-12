Польські артисти випустили кліп на пісню Океану Ельзи, показавши руйнування в Україні

Музиканти з усього світу активно долучаються своєю творчістю до підтримки України на тлі війни. Цей список поповнили й артисти з Польщі, які переспівали хіт Океану Ельзи.

Так, музиканти IRA, оркестр Яна Стоклоса Stokłosa Collective Orchestra та вокаліст Артур Гадовські представили польський кавер на пісню "Обійми" українського гурту Океан Ельзи. Відео вийшло на YouTube-каналі Music Of Freedom.

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У кадрах ролику танцівники танцюють у зруйнованій будівлі. Крім цього, артисти показали руйнування та бомбардування України російськими військами, а також зверненням до європейців автора пісні Святослава Вакарчука.

Відео створено у рамках проєкту "Музика свободи", діяльність якого спрямована на підтримку біженців та жертв війни.

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