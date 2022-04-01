Мороз по шкірі: Михайло Хома виконав потужну пісню "Марічка"

Михайло Хома відомий своїм потужним вокалом. На днях він виконав пісню "Марічка", від якої пробігає мороз по шкірі.

Пісню "Марічка" у виконанні Михайла Хоми записали спеціально для міжнародного благодійного телемарафону #SaveUkraine. Слухайте потужну композицію разом з Радіо MAXIMUM!

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Михайло Хома – Марічка, слухайте потужну пісню онлайн:

Телемарафон створили фестиваль Atlas, 1+1 media, Суспільне та за підтримки національного мобільного оператора Kyivstar, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, а також Міністерства соціальної політики.

Ви можете не лише послухати пісню "Марічка" у виконанні Михайла Хоми, а й задонатити на армію України. Ловіть реквізити:

IBAN: UA223226690000026007300905964

UA223226690000026007300905964 ЄДРПОУ: 39696398

39696398 Отримувач: Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим"

Благодійна Організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим" Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям.

Слухайте композицію "Марічка" та діліться нею з друзями. Нехай якомога більше людей насолодяться пронизливим виконанням Михайла Хоми. Також не забувайте підтримувати українську армію!

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