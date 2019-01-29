Джулія Робертс засвітилася в обіймах молодого актора

Актриса Джулія Робертс побувала на урочистому обіді, де її спіймали папараці.

51-річна актриса Джулія Робертс відвідала обід, організований журналом "Таланти і легенди" в Беверлі-Хіллз.

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Захід був організований на честь Лукаса Хеджеса (зірки фільму "Манчестер біля моря"). Джулія приїхала на обід в скромному і абсолютно закритій сукні з деніму і буквально сяяла в обіймах молодого актора. У Робертс була красива хвиляста укладка, на обличчі легкий макіяж з акцентом на ніжно-рожеві губи, а в руках вона тримала маленьку рожеву сумку з метеликами.

Джулія Робертс засвітилася в обіймах молодого актора

Тим часом фотографи спіймали 43-річну Анджеліну Джолі разом зі своїми дітьми: 10-річними Вів'єн і Ноксом і 14-річною Захарою на вулицях Лос-Анджелеса.

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