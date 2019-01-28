Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Меган Маркл відверто зізналася, що була ізгоєм

  • 90
У підлітковому віці Меган відчувала себе дуже погано - фото 1
У підлітковому віці Меган відчувала себе дуже погано / Harper's Bazaar

Закордонні ЗМІ змогли відшукати архівні записи з соцмереж Меган Маркл.

Так, днями був опублікований архівний пост Меган Маркл, в якому майбутня герцогиня розповідала про свої проблеми в юності.

І ще: Серіал, який приніс популярність Меган Маркл, закривають

Виявляється, Меган була ізгоєм у школі. Герцогиня детально описувала свою складну юність через те, що є представницею змішаної раси.

"У підлітковому віці я відчувала себе ще гірше, ніж в свої 20 років: у цей час я намагалася вписатися в суспільство і довести, що я дійсно щось значу. У моїй школі вчилися афроамериканці, білі, філіппінці і латиноамериканці. Я ж через стик двох рас постійно відчувала себе десь посередині. І саме через це я стала "ізгоєм в школі", бо не могла "вписатися" ні в одну компанію", – писала Меган Маркл.

Меган Маркл відверто зізналася, що була ізгоєм - фото 304248
Меган Маркл відверто зізналася, що була ізгоєм

Читайте також: Меган Маркл шокувала соцмережі новим прес-секретарем

Джерело: itv.com
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 419
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 671
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз