Меган Маркл відверто зізналася, що була ізгоєм

Закордонні ЗМІ змогли відшукати архівні записи з соцмереж Меган Маркл.

Так, днями був опублікований архівний пост Меган Маркл, в якому майбутня герцогиня розповідала про свої проблеми в юності.

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Виявляється, Меган була ізгоєм у школі. Герцогиня детально описувала свою складну юність через те, що є представницею змішаної раси.

"У підлітковому віці я відчувала себе ще гірше, ніж в свої 20 років: у цей час я намагалася вписатися в суспільство і довести, що я дійсно щось значу. У моїй школі вчилися афроамериканці, білі, філіппінці і латиноамериканці. Я ж через стик двох рас постійно відчувала себе десь посередині. І саме через це я стала "ізгоєм в школі", бо не могла "вписатися" ні в одну компанію", – писала Меган Маркл.

Меган Маркл відверто зізналася, що була ізгоєм

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