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Джорджіо Армані став спеціальним послом відповідального туризму

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Джорджіо Армані – посол відповідального туризму - фото 1
Джорджіо Армані – посол відповідального туризму / gettyimages

Дизайнера Джорджіо Армані призначили спеціальним послом з відповідального туризму Всесвітньої туристської організації ООН.

У своїй заяві організація назвала Армані "глобальним еталоном позачасових задумів і креативності", а також символом "глибокої прихильності соціальної відповідальності та поваги до навколишнього середовища". Крім того, нагадали про принципи бренду Армані, які будуються на "повазі до ресурсів і усвідомленні того, що майбутнє прийдешніх поколінь залежить від сьогоднішнього вибору".

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Джорджіо Армані подякував організації за надану йому довіру: "Саме почуття відповідальності за наше суспільство допомогло моїй країні подолати цю жахливу пандемію, і саме це змусило мене зіграти свою невелику роль у наданні допомоги тим, хто бере участь в боротьбі з вірусом і з економічними проблемами, які він створив", – заявив Армані.

У березні Armani Group переобладнала всі свої італійські фабрики для виробництва одноразового медичного спецодягу для індивідуального захисту медичних працівників, які борються з коронавірусом.

Дизайнер пожертвував майже два мільйони євро на підтримку лікарень в регіонах Італії, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19. Крім цього, в березні Армані опублікував звернення до медиків у 60 італійських виданнях.

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Джерело: WWD
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