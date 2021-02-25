У мережі показали, якою могла б бути кінцівка Титаніка: відео

Користувач Twitter Пет Бреннан опублікував у себе на сторінці відео з фінальним епізодом "Титаніка", який спочатку хотів залишити режисер, але потім передумав.

У ньому показано, як головна героїня Роза, будучи в похилому віці, стоїть на краю корабля і хоче викинути за борт намисто "Серце океану". Але команда її зупиняє і просить не кидати скарб у воду.

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На кілька секунд Роза дозволяє доторкнутися до неоціненного намиста. Потім вона каже, що справжнім скарбом є лише життя, а після цього забирає кулон і кидає його в океан. Свій вчинок вона аргументує тим, що діамант, через який вона втратила кохану людину, має лежати на дні. Через кілька секунд Брок починає голосно сміятися, хоча інші члени команди стоять в подиві. Після цього шукач скарбів запрошує внучку Рози на танець.

В оригінальному ж фіналі "Титаніка" постаріла Роза, стоїть на краю корабля, команда якого шукає те саме "Серце океану" і кидає його в воду. На думку користувачів мережі, Джеймс Кемерон зробив дуже правильно, що вирішив поміняти кінцівку фільму, тому що альтернативний фінал повністю б зіпсував кінострічку.

The alternate ending to Titanic is hilarious. This would have absolutely ruined the film for me pic.twitter.com/L3vSrSb72e — Pat Brennan (@patbrennan88) February 16, 2021

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