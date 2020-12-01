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Джордж Клуні розповів, як він зробив пропозицію своїй дружині

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Джордж Клуні і Амаль - фото 1
Джордж Клуні і Амаль / gettyimages

Голлівудський актор Джордж Клуні вперше розповів, як ошелешив свою кохану Амаль, покликавши її заміж.

Володар двох "Оскарів", американський актор, режисер і продюсер Джордж Клуні вперше відверто розповів про відносини зі своєю дружиною, британською юристкою ліванського походження Амаль Клуні.

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Під час інтерв'ю для програми CBS Sunday Morning 59-річний артист розсекретив, як зробив пропозицію своїй коханій, яка молодша за нього на 17 років. Джордж зізнався, що раніше він і Амаль не планували одружитися і заводити дітей. Тому, коли актор зробив коханій пропозицію, дівчина була настільки приголомшена, що більше 20 хвилин не могла нічого відповісти.

"Ми ніколи не говорили про шлюб, коли зустрічалися. Я зробив пропозицію абсолютно несподівано, їй знадобилося багато часу, щоб сказати "так". Я був на колінах близько 20 хвилин і нарешті сказав: "Послухай, я вивихнув стегно", – розповів Клуні. Також Джордж згадав момент, коли разом з вагітною дружиною пішов на УЗД і дізнався, що у них буде двійня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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