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Джолі погрожує оприлюднити докази домашнього насильства з боку Пітта

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Анджеліна Джолі - фото 1
Анджеліна Джолі / gettyimages

45-річна американська актриса Анджеліна Джолі, яка потрапила у новий скандал разом з колишнім чоловіком, 57-річним Бредом Піттом за опіку над їх шістьма дітьми, стверджує, що у неї є докази домашнього насильства з боку чоловіка під час їх шлюбу.

Знаменитість заявила, що готова виступити в суді і надати "свідчення неповнолітніх дітей", викладені в документах з печаткою, які вона подала 12 березня, пише intouchweekly.

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Однак джерела, знайомі зі справою, не впевнені в тому, що свідчення варті уваги. "Коли вони розлучилися восени 2016 року, вона висунула аналогічні твердження про сварку на борту літака, які були доведені до відома влади і ретельно розслідувані. Ніяких підтверджень не було", – повідомило журналістам джерело.

Приятель актора поділився з пресою думкою, що подача цих документів напередодні слухання з питань опіки – ні що інше, як спроба Джолі нашкодити ексчоловіку.

"За останні чотири з половиною роки Анджеліна подала низку заяв, які були розглянуті і не обґрунтовані. Анджеліна і раніше використовувала дітей, щоб заподіяти біль Бреду, і це більше схоже на ту поведінку", – підкреслив він.

Джолі погрожує оприлюднити докази домашнього насильства з боку Пітта - фото 452135

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