На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Джолі погрожує оприлюднити докази домашнього насильства з боку Пітта
-
- 3
45-річна американська актриса Анджеліна Джолі, яка потрапила у новий скандал разом з колишнім чоловіком, 57-річним Бредом Піттом за опіку над їх шістьма дітьми, стверджує, що у неї є докази домашнього насильства з боку чоловіка під час їх шлюбу.
Знаменитість заявила, що готова виступити в суді і надати "свідчення неповнолітніх дітей", викладені в документах з печаткою, які вона подала 12 березня, пише intouchweekly.
І ще: Архівний знімок Анджеліни Джолі з оголеними грудьми розбурхав шанувальників
Однак джерела, знайомі зі справою, не впевнені в тому, що свідчення варті уваги. "Коли вони розлучилися восени 2016 року, вона висунула аналогічні твердження про сварку на борту літака, які були доведені до відома влади і ретельно розслідувані. Ніяких підтверджень не було", – повідомило журналістам джерело.
Приятель актора поділився з пресою думкою, що подача цих документів напередодні слухання з питань опіки – ні що інше, як спроба Джолі нашкодити ексчоловіку.
"За останні чотири з половиною роки Анджеліна подала низку заяв, які були розглянуті і не обґрунтовані. Анджеліна і раніше використовувала дітей, щоб заподіяти біль Бреду, і це більше схоже на ту поведінку", – підкреслив він.
Це цікаво: Фільм Містер і місис Сміт перетворять на серіал: хто у головних ролях
-
19:25Джолі погрожує оприлюднити докази домашнього насильства з боку Пітта
-
19:12Представлено Samsung Galaxy A72 й A52: характеристики та ціни в Україні
-
18:45Істеричний сміх Галь Гадот і танці Педро Паскаля: кумедні моменти зі зйомок Диво-жінки
-
18:15Гороскоп на 19 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Емілі Ратажковскі опублікувала фото своїх пологів
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:42Такого ви ще не бачили: блогер розірвав навпіл Redmi Note 10 – відео
-
17:30Що заважає знакам Зодіаку знайти своє кохання
-
17:22Медики з'ясували, чи корисно пити воду до прийому їжі
-
17:12У США собака викрала джип і врізалася на ньому в музей: епічні фото
-
16:52Популярна блогерка з Японії виявилася 50-річним байкером (фото)
-
16:42На американця відкрили 18 кримінальних справ через екстремальні стрибки на пікапі Ram
-
16:215 причин, коли дійсно потрібно звернутися до психолога
-
16:09Каньє Вест став найбагатшим афроамериканцем у США: у скільки оцінюють його статки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:51Дуа Ліпа повторила образ Наомі Кемпбелл у мінісукні Versace: спокусливе фото
-
15:20У якому віці розквітає жіноча краса: ця цифра вражає
-
14:50Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців
-
14:21Аукціон небаченої щедрості: Sony роздасть ще 10 безплатних ігор для PlayStation
-
13:42А як же Алекс? Дженніфер Лопес дала привід для чуток про новий роман
-
13:14Вчені підрахували вік найдовшої річки Євразії
-
12:52Розвінчані популярні міфи про правильний сніданок
-
12:25У Києві вводять локдаун: скільки триває і що заборонено
-
11:55Бургер з McDonald's зберігали 17 років: це відео підкорює TikTok
-
11:20Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською
-
17:30Що заважає знакам Зодіаку знайти своє кохання
-
14:50Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців
-
11:20Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 березня
-
07:17Чому особливо корисно їсти авокадо після 35 років: 6 причин
- 17 березня
-
20:19Як позбутися вигорання на роботі: кілька ефективних порад
-
17:15ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських, які допускають майже усі водії
-
14:47Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся
-
11:17ТЕСТ: Що тобі варто зробити на День Святого Патрика?
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 березня
-
07:32Чи безпечно тренуватися у захисній масці: пояснення науковців
- 16 березня
-
21:48Психологи назвали 3 типи людей, які найбільше схильні до зрад
-
19:30Тест на уважність: знайти всі літери зможе не кожен
-
16:21Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+
-
14:40Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону
-
11:45Гороскоп на квітень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 березня
-
07:19Цей старий Volvo продають за 20 мільйонів доларів, і ось чому
- 15 березня
-
20:42Схуднути раз і назавжди: 5 секретів спортивної фігури
-
18:00Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі
-
14:45Для релаксу і міцного здоров'я: названі корисні властивості какао
-
11:15Греммі 2021: оголошені найкращі пісні та співаки року
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 березня
-
08:50Голос країни 11 сезон 8 випуск: як пройшли перші вокальні бої учасників
- 14 березня
-
20:50Дівчина тижня: розкута американська модель Рейчел Кук, яка обожнює голі фото (18+)